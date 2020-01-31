Турнир по парламентским дебатам состоится в Нижневартовске

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:57:42+03:00

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В Нижневартовске 11 февраля состоятся соревнования по парламентским дебатам. Анонс об этом событии появился в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Молодежный центр Нижневартовск».

В Парламентских дебатах принимают участие две команды. Каждая команда состоит из двух человек. Они обсуждают спорную тему. Тема должна представлять собой противоречивое утверждение относительно заданной проблемы.

Добавим, что парламентские дебаты судят по простому критерию: какая сторона лучше привела свои аргументы и отвечала на аргументы оппонентов.

- Единственные неколебимые правила – это указанные выше: длина речей, представление кейса, запрет на новые аргументы в опровержениях и пр. Если команды следуют этим базовым правилам, тогда единственный вопрос, встающий перед судьей, – это какая команда была лучшей в развитии аргументов и опровержении аргументов оппонентов, - пояснили организаторы турнира.

Прием заявок на соревнование по парламентским дебатам ведется по ссылке на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU