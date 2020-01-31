Правоохранители ХМАО подвели итоги по борьбе с миграционными нарушениями

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:49:26+03:00

Правоохранители ХМАО подвела итоги по борьбе с миграционными нарушениями Фото: pixabay.com

В 2019 году было возбуждено 23 уголовных дела

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В Югре подвели итоги надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о миграции за 2019 год. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

В ходе проверок прокуроры выявляли нарушения при рассмотрении заявлений иностранных граждан о регистрации по месту жительства. Также отмечались нарушения при постановке на учет по месту пребывания.

Всего прокуроры в 2019 году выявили 271 нарушение закона: принесено 43 протеста, внесено 47 представлений. Кроме того, в суды было направлено четырнадцать исковых заявлений.

По актам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлекли 41 лицо. По материалам прокурорских проверок возбудили 23 уголовных дела. Отмечается, что надзорная деятельность на данном направлении будет продолжена и далее.

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ИСТОЧНИК KP.RU