Жители четырех муниципалитетов Югры получат новые квитанции за коммунальные отходы

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:51:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор сменил агентов по расчетно-кассовому обслуживанию в Нефтеюганске, Югорске, Когалыме и Белоярском районе. Как заявили представители «Югра-Экология», это было сделано для улучшения качества работы и удобства клиентов.

В этих городах оформлением квитанций за оказываемую услугу «обращение с ТКО» теперь будут заниматься местные расчетно-кассовые центры.

- Мы решили сменить агентов в этих городах на местные расчетно-кассовые центры для удобства жителей, прежде всего. Эти организации, отобранные на конкурсной основе, имеют собственные офисы обслуживания, обширную базу данных, удобные сервисы оплаты и богатый опыт работы в системе ЖКХ. Хочу обратить внимание жителей Югорска, Нефтеюганска, Когалыма и Белоярского района, в феврале платежи за мусор будут стоять в другой квитанции: не за электроэнергию, а от городского расчетного центра, - отметил руководитель «Югра-Экология» Максим Медведев.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU