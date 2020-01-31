В аэропорту Сургута нашли 20 килограмм запрещенной продукции

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:52:37+03:00

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В процессе досмотра ручной клади и багажа граждан в аэропорту Сургута выявили и задержали около 20 килограмм груза, запрещенного к ввозу в РФ. Подробности сообщили в пресс-службе управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по ХМАО.

Отмечается, что мясная, молочная продукция и мед были ввезены пассажирами самолетов, прилетевших из республик: Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

- В целях охраны территории таможенного союза от заноса возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, груз подлежит уничтожению, - рассказали сотрудники Россельхознадзора Югры.

Владельцам груза объяснили требования законодательства. Продукцию животноводства признали потенциально опасной и уничтожили в спецпечи аэропорта Сургута.

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ИСТОЧНИК KP.RU