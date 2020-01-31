2020-01-31T14:08:19+03:00
Здоровье

Врачам города Покачи напомнили, что диабетом болеют не только взрослые

Особенно коварен сахарный диабет первого типа
Руслан Савинов
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Врачам города Покачи напомнили, что диабетом болеют не только взрослые. Фото центра медицинской профилактики ХМАО.Врачам города Покачи напомнили, что диабетом болеют не только взрослые. Фото центра медицинской профилактики ХМАО.
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В городе Покачи для сотрудников системы здравоохранения провели мероприятие по профилактике диабета у детей. Как сообщили в центре медицинской профилактики ХМАО, встреча прошла в рамках информационной кампании «Дети тоже болеют диабетом».

Так, врач - эндокринолог Рухангиз Худавердиева провела лекцию для врачей - педиатров, врачей - терапевтов и медицинских сестер покачевской городской больницы о сахарном диабете первого типа. Она рассказала об основных признаках диабета у детей, факторах риска заболевания, диагностике, лечении и профилактике.

- Сахарный диабет - это эндокринное заболевание, обусловленное недостатком в организме гормона инсулина и его низкой биологической активностью. Характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, поражением крупных и мелких сосудов и проявляется гипергликемией, - подчеркнула врач - эндокринолог

Кроме того, сахарный диабет первого типа - одно из самых часто диагностируемых заболеваний у детей и подростков. Согласно официальной статистике, сегодня в России оно диагностировано более, чем у 42 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Родителям важно обратить внимание на тревожные симптомы заболевания и вовремя обратиться к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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