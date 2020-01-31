Жителей и гостей Ханты-Мансийска пригласили на футбол в валенках

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:29:53+03:00

Жителей и гостей столицы ХМАО пригласили на футбол в валенках. Фото депспорта ХМАО.

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На территории горнолыжного комплекса «Хвойный Урман» в Ханты-Мансийске пройдут необычные соревнования по футболу 1 февраля в 12:00. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по спорту Ханты-Мансийского автономного округа.

- И чтобы не замерзнуть, играть предстоит, как полагается на севере — в валенках. Принять участие в мероприятии могут команды до семи человек. Матчи пройдут в формате два тайма по семь минут, - сообщили организаторы соревнования.

Добавим, что для участия в турнире необходимо заполнить заявку. Документы принимают на электронную почту.

- Впереди морозные выходные – время утепляться и согреваться зимними активностями, - отметили в региональном департаменте по спорту.

Отметим, что нарушения игры в северный футбол похожи на запреты, как в классическом футболе: нельзя толкать соперника в спину, ставить подножки и опасно играть высоко поднятой ногой.

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ИСТОЧНИК KP.RU