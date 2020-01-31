Непродуманные покупки в соцсетях вновь обернулись для югорчан потерями

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:45:49+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 30 января, произошло шесть мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным УМВД ХМАО, жители региона лишились более 170 тысяч рублей.

На уловки мошенников в этот раз зачастую попадали мужчины среднего возраста. Им предлагали защитить банковский счет от несанкционированного списания, оплатить услуги сотовой связи или приобрести товар в интернете.

Так, 29-летний житель Нижневартовского района лишился более шести тысяч рублей. Он хотел купить запчасти для автомобиля в соцсети «Инстаграм».

Тем временем, в Мегионе аферисты обманули 23-летнего местного жителя. Произошло это так: молодой человек нашел объявление о продаже сотового в сообществе «Lite-Mobile» в соцсети «Telegram». Предложение югорчанина заинтересовало. Он перевел на счет неизвестного тридцать тысяч рублей. Но товар так и не получил оплаченный товар.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела и принимают меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU