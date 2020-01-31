«Лыжня-2020» в Мегионе пройдет в новом месте
В Мегионе пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня-2020» в рамках XXXVIII открытой всероссийской гонки. Как сообщили в администрации города, мероприятие состоится 8 февраля 2020 года.
В этом году местом проведения полюбившихся мегионцам соревнований выбрали стадион нового спортивного центра в 21 микрорайоне. Адрес: улица Норкина 5.
Принять участие в лыжной гонке смогут все желающие. Для этого нужно иметь на руках медицинский допуск и полис страхования от несчастных случаев. Предварительные заявки принимаются вплоть до 7 февраля по адресу электронной почты.
Добавим, что мероприятие проводится в двух номинациях: спортивный и массовый забег. Также организаторы подготовили для участников и зрителей лыжной гонки развлекательные программы.
Торжественное открытие «Мегионской лыжни - 2020» состоится в 10:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 2-42-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU