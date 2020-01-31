В Октябрьском районе открыли новое пожарное депо
Пожарная команда села Шеркалы Октябрьского района отпраздновала новоселье. По информации учреждения «Центроспас-Югория», теперь в сельском поселении Шеркалы 245 жилых домов и 1206 человек населения еще больше будут защищены от последствий чрезвычайных происшествий.
- Новое здание отвечает всем современным требованиям и отрадно за людей, когда их работа проходит в хороших условиях. Труд их не легок, у нас половина жизни проходит на работе, поэтому рабочее место должно быть качественно обустроенным. Хочется пожелать только успехов в работе и по традиции «сухих рукавов», - отметил директор «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району Анатолий Горчинский.
Кроме нового здания, Центроспас пополнился пожарными: увеличилась штатная численность подразделения с шести до десяти человек.
- Уровень боеготовности села Шеркалы вырос в разы, - резюмировали спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU