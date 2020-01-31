Подвели итоги профилактического мероприятия «Операция «Лось»

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:59:18+03:00

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За время проведения «Операции Лось», которая длится в ХМАО уже десять дней, госинспекторы выполнили уже 22 рейда по контролю в области охотничьего надзора. Результаты сообщили в пресс-службе природнадзора Югры.

Было осмотрено сорок автомобилей, десять охотничьих изб: выявлено четыре нарушения правил охоты. Изъято три единицы огнестрельного оружия и десять незаконно установленных капканов. Большинство нарушений выявили на территории Ханты-Мансийского, Березовского и Белоярского районов.

Активное участие в проведении мероприятия совместно с охотничьими инспекторами принимают сотрудники правоохранительных органов. По выявленным нарушениям природоохранного законодательства они возбудили дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил охоты»

Добавим, что оперативное мероприятие «Операция «Лось»» продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU