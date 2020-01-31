2020-01-31T12:46:37+03:00
Общество

Лангепасских чиновников оштрафовали за нарушения в закупках по нацпроекту

В ходе проверки прокуратура нашла ряд серьезных отступлений от закона
Руслан Савинов
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Лангепасских чиновников оштрафовали за нарушения в закупках по нацпроектуЛангепасских чиновников оштрафовали за нарушения в закупках по нацпроектуФото: pixabay.com
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Правоохранители проверили исполнение администрацией Лангепаса законодательства о закупках при реализации нацпроектов. Итоги сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2019 года замглавы города при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» утвердил документацию о проведении аукциона на поставку интерактивного оборудования. Оплату поставленного оборудования на сумму более четырех миллионов рублей произвели с нарушением установленного контрактом срока почти на месяц.

Поэтому прокурор Лангепаса возбудил в отношении должностных лиц административные дела по статье «Нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты закупок для обеспечения муниципальных нужд». Виновных лиц оштрафовали на общую сумму 33 тысячи рублей. Также прокурор внес главе Лангепаса представление об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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