Лангепасских чиновников оштрафовали за нарушения в закупках по нацпроекту
Правоохранители проверили исполнение администрацией Лангепаса законодательства о закупках при реализации нацпроектов. Итоги сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что в августе 2019 года замглавы города при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» утвердил документацию о проведении аукциона на поставку интерактивного оборудования. Оплату поставленного оборудования на сумму более четырех миллионов рублей произвели с нарушением установленного контрактом срока почти на месяц.
Поэтому прокурор Лангепаса возбудил в отношении должностных лиц административные дела по статье «Нарушение должностным лицом срока и порядка оплаты закупок для обеспечения муниципальных нужд». Виновных лиц оштрафовали на общую сумму 33 тысячи рублей. Также прокурор внес главе Лангепаса представление об устранении нарушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU