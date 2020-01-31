Сургутяне решат, каким станет проспект Ленина

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте стартовал прием предложений и голосование за лучшие идеи по благоустройству проспекта Ленина. Администрация города приняла решение о реновации проспекта, его планируют сделать: комфортным, удобным и функциональным.

Сургутян приглашают поделиться мнением о том, как должна выглядеть центральная улица города. Приятный бонус - автор лучшей идеи получит ценный приз.

Проект по благоустройству проспекта будет реализован в два этапа. Первый этап стартовал на портале проекта «100 городских лидеров». До 1 марта 2020 года любой желающий может предложить идеи любым удобным способом: На основании голосования будет составлен лист из 20 лучших предложений с наибольшим числом лайков.

В ходе второго этапа эксперты выберут 5-7 лучших идей из предварительного списка, которые будут реализованы. Автор идеи с наибольшим количеством голосов получит в качестве подарка смартфон.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU