2020-01-31T12:16:26+03:00
Общество

Сургутяне решат, каким станет проспект Ленина

Автор самой оригинальной идеи получит ценный приз
Руслан Савинов
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Сургутяне решат, каким станет проспект Ленина. Фото с сайта «100 городских лидеров».Сургутяне решат, каким станет проспект Ленина. Фото с сайта «100 городских лидеров».
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В Сургуте стартовал прием предложений и голосование за лучшие идеи по благоустройству проспекта Ленина. Администрация города приняла решение о реновации проспекта, его планируют сделать: комфортным, удобным и функциональным.

Сургутян приглашают поделиться мнением о том, как должна выглядеть центральная улица города. Приятный бонус - автор лучшей идеи получит ценный приз.

Проект по благоустройству проспекта будет реализован в два этапа. Первый этап стартовал на портале проекта «100 городских лидеров». До 1 марта 2020 года любой желающий может предложить идеи любым удобным способом: На основании голосования будет составлен лист из 20 лучших предложений с наибольшим числом лайков.

В ходе второго этапа эксперты выберут 5-7 лучших идей из предварительного списка, которые будут реализованы. Автор идеи с наибольшим количеством голосов получит в качестве подарка смартфон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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