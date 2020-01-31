2020-01-31T11:59:03+03:00
Происшествия

Вартовчанина осудили за управление автомобилем в нетрезвом виде

Для осужденного это уже не первые проблемы с законом
Руслан Савинов
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Вартовчанина осудили за управление автомобилем в нетрезвом видеВартовчанина осудили за управление автомобилем в нетрезвом видеФото: pixabay.com
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Нижневартовский городской суд вынес местному жителю обвинение по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения». Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что злоумышленник уже имел судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Но необходимых выводов он для себя не сделал. В сентябре 2019 года в период неотбытого наказания за упомянутое преступление он вновь сел за руль после употребления алкоголя.

Учитывая это, суд назначил виновному наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок алкогонщик будет в колонии-поселении. Также на три года суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Напомним, что накануне, 30 января, в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге нетрезвыми. За выезд на встречку 15 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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