Стали известные любимые блюда жителей Нижневартовска

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:42:28+03:00

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Эксперты проанализировали какие гастрономические изыски больше всего любят вартовчане. Резльтаты стали известны от информационной службы сервиса «2ГИС».

Эксперты изучили все точки общественного питания в Нижневартовске. По результатам анализа была подготовлена занимательная статистика.

К примеру, наибольшей популярностью пользуются заведения европейской кухни – таких точек в городе насчитали 32 процента. Русская кухня расположилась на втором месте — 15 процентов кафе и ресторанов примут желающих отведать русских борщей, вареников и пирогов.

Замыкает тройку восточная кухня. Отмечается, что заведений, где можно попробовать люля-кебаб и плов, примерно 10 процентов. Тем временем, несмотря на кажущуюся распространенность, роллы и суши можно встретить гораздо реже: блюда японской кухни доступны лишь в 7 процентах заведений.

- Какую кухню вы любите больше всего? – спрашивали вартовчан. Результаты распределения заведений по городу дали ответ на этот вопрос, ведь спрос регулируется предложением и наоборот.

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ИСТОЧНИК KP.RU