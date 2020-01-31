Должница из Сургутского района испугалась за автомобиль и погасила кредит

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:28:19+03:00

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Отдел судебных приставов Сургутского района решил вопрос о взыскании с гражданки М. кредита в размере 196 тысяч рублей. Подробности сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов ХМАО.

Известно, что югорчанка взяла в банке деньги под залог автомобиля. Но она ни с кредитом полностью не рассчиталась, ни залоговое имущество отдавать в счет погашения долга не захотела. От встреч с судебным приставом женщина всячески уклонялась.

Однако судебный пристав все же смог установить адрес фактического проживания должницы. Кроме того, удалось выяснить местонахождение ее залогового автомобиля.

Вскоре пристав наложил арест на автомобиль марки «Nissan Almera» 2012 года выпуска. В последующем транспортное средство передали на реализацию.

- Но, видимо, гражданка М. до последнего не верила, что может перейти в разряд пешеходов. И только накануне торгов, осознав серьезность положения и не желая лишаться автомобиля, югорчанка полностью погасила долг, - прокомментировали ход дела в УФССП по ХМАО.

К данному моменту арест с имущества сняли. Исполнительное производство по делу окончено.

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ИСТОЧНИК KP.RU