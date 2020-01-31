2020-01-31T12:21:46+03:00
Происшествия

Пожар в Нижневартовске унес жизни двух человек

Причиной случившегося могли стать нарушения эксплуатации печи
Руслан Савинов
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Трагический пожар в Нижневартовске унес жизни двух человек. Фото МЧС ХМАО.Трагический пожар в Нижневартовске унес жизни двух человек. Фото МЧС ХМАО.
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Пожарно-спасательный отряд Нижневартовска получил сообщение о возгорании в деревянном дачном доме в садовом товариществе «Мега-84» около 5:00 сегодня, 31 января. По информации МЧС ХМАО, пожарные моментально прибыли на место трагедии.

К моменту прибытия подразделений строение было полностью охвачено огнем: произошло обрушение кровли. В течение тридцати минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

На месте пепелища пожарные обнаружили двое погибших. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным выводам, причиной случившегося могли стать нарушения эксплуатации печи. На месте пожара работает следственная группа.

Спасатели отметили, что зимой одна из самых частых причин пожаров - нарушения эксплуатации печного отопления.

- В морозы необходимо топить печь два-три раза в день по 1-1,5 часа, а не один раз длительное время. Это позволит не допустить перекала печи, - сообщили специалисты МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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