2020-01-31T10:57:15+03:00
Спорт

Югорские лыжники выступят на санях

Соревнования пройдут 6 и 7 февраля
Руслан Савинов
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Югорские лыжники выступят на санях. Фото центра адаптивного спорта Югры.Югорские лыжники выступят на санях. Фото центра адаптивного спорта Югры.
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В Ханты-Мансийске состоятся чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачет параспартакиады и сурдспартакиады Югры. По данным центра адаптивного спорта Югры, соревнования пройдут 6 и 7 февраля.

Общее количество участников составит 60 человек. Зрители смогут увидеть сборные команд: Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Белоярского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

В первый день соревнований спортсмены выявят лучших в гонках на пять километров классическим ходом. Во второй – на аналогичной дистанции, но свободным стилем.

Торжественное открытие пройдет 6 февраля в 14:30 центре зимних видов спорта» имени Филипенко. Адрес: улица Спортивная, 15, Ханты-Мансийск.

Кроме того, в рамках чемпионата и первенства проведут семинар для специалистов сферы адаптивного спорта из муниципалитетов Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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