В Югре проведут восстановление земель на мусорных полигонах

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:30:23+03:00

Два объекта являются проблемой еще со времен СССР

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Будет проведена рекультивация двух полигонов твердых коммунальных отходов, образованных еще в советский период. Как рассказали в региональной думе, один из полигонов находится в Федоровском Сургутского района, другой – на восьмом километре автодороги «Нефтеюганск - Сургут».

Сообщается, что первый объект планируют рекультивировать к августу 2020 года, второй – в 2021 году.

- Жалобы от жителей на несоблюдение темпов работы по ликвидации места скопления отходов под Нефтеюганском поступают регулярно. Свалка занимает больше десяти гектаров. И хотя официально ввозить мусор туда перестали ещё в 1998 году, ситуация существенно не поменялась, – сообщил депутат думы Югры Сергей Великий.

Рекультивацию объектов планируют провести за счет муниципального бюджета Нефтеюганска при частичном софинансировании из региональной казны.

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ИСТОЧНИК KP.RU