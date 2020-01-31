31 Янв. 2020 2020-01-31T10:14:09+03:00

Полицейские Сургута задержали группу лиц по подозрению в серии вымогательств и мошенничестве Фото: pixabay.com

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В 2029 году сургутские полицейские задержали семерых подозреваемых в противоправных действиях. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Установлено, что злоумышленники вошли в доверие к одинокому неработающему 43-летнему мужчине. Лето они опоили сургутянина и вывезли его на автомобиле в Карачаево-Черкессию. В этот период члены группы и совершили противоправные действия с жильем гражданина: используя подложную доверенность, оформили на третье лицо право на распоряжение квартирой стоимостью 2 300 000 рублей,

Злоумышленникам удалось продать квартиру. Ее приобрела семья в ипотеку. Сейчас на недвижимость наложен запрет на совершение действий.

Также сотрудникам полиции стало известно еще о ряде преступных действий группы, подпадающих под статью «Вымогательство». В ходе обысков у преступников изъяли револьвер, сотовые телефоны, сим-карты, жесткий диск, три автомашины и документы.

Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания. У следователей есть основания предполагать, что участников группы и потерпевших может быть больше

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ИСТОЧНИК KP.RU