«Вирус успеха» запустят в Нефтеюганске

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:58:00+03:00

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Центральная детская библиотека Нефтеюганска открывает серию неформальных встреч «Вирус успеха» с известными людьми города. Как отметили в администрации города, этот проект в клубе «Книжный квартал» предоставит всем участникам уникальную возможность увидеть на примере успешных людей, что Нефтеюганск – город возможностей.

Мероприятия будут проходить один раз в месяц в читальном зале «Подросток». Среди запланированных гостей: актеры, блогеры, адвокаты. Все они поделятся опытом и обсудят важные темы своих профессий.

- На первой встрече ребята познакомились с талантливым и, несомненно, успешным человеком – педагогом, музыкантом, блогером, победителем городского конкурса «Учитель года 2019» в номинации «Сердце отдаю детям» Артемом Сотниковым. Он заразил участников встречи своей жизнерадостностью и любовью к книге, познакомил с правилами общения в соцсетях и азами ведения блога, рекомендовал своих любимых авторов: Достоевского, братьев Стругацких и Бредбери, - рассказали сотрудники библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU