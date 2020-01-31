Глава Сургутского района назвал сроки окончания строительства киберарены

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:30:51+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой посетил площадку стройки многофункционального культурно-досугового центра. Как сообщили в администрации района, в центре будет развернута единственная в Югре киберарена.

Киберарену можно будет трансформировать в большую сцену со зрительным залом на двести мест. Кроме того, здесь будут расположены районная библиотека, кружки, секции. На строительство выделили порядка 100 млн рублей из бюджета Сургутского района.

- Срок окончания работ – четвертый квартал этого года, но подрядчик идет с опережением, так что, думаю, в сентябре строительство будет завершено. Рядом поставим крытый хоккейный корт, подрядчик уже определен. И, думаю, в октябре барсовчане получат и многофункциональный центр, и крытый хоккейный корт. А на месте действующего хоккейного корта через пару лет планируем построить крытый каток, – рассказал о планах Андрей Трубецкой.

Кроме того, Андрей Трубецкой проконтролировал качество ремонта в школе. В 2019 году там обновили систему отопления, проводка и заменили лампы в спортзале. Стоимость работ составила порядка около двух миллионов рублей. В 2020 году в школе наметили планы по ремонту кровли: это обойдется в 21 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU