Сургутянин украл из магазина рекордную партию алкоголя

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:11:25+03:00

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В Югре за минувший день, 30 января, было совершено 44 преступления. Как отметили в УМВД ХМАО, уже раскрыто 33 нарушения закона: один факт причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, два грабежа, один случай мошенничества, шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.

Так, полиция Сургута установила 34 -летнего подозреваемого в краже. В период с ноября 2019 года по январь 2020 года из одного из магазинов города он похитил алкогольную продукцию на общую сумму более 111 тысяч рублей.

Следственный отдел УМВД Сургуту возбудил уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ. Мужчину поместили под подписку о невыезде. Также было изъято семь бутылок коньяка.

Добавим, что в Югре раскрыли пять ранее зарегистрированных преступлений. Кроме того, было выявлено более трех тысяч правонарушений. Наложены 24 штрафа. За административные правонарушения арестованы 36 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU