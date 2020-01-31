«Форд Фокус» сбил пенсионерку в Нягани

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:01:14+03:00

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На территории ХМАО 30 января случилось шесть дорожно-транспортных происшествий. В них в погиб один человек, и пять – получили травмы. Такие данные сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Так, в 21:45 на улице Авиационной в Нягани 49-летний мужчина за рулем автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на пешехода, 58-летнюю женщину. Известно, что она переходила проезжую часть по нерегулируемому участку дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина от полученных травм скончалась.

Добавим, что всего в Югре сотрудники госавтоинспекции задержали девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трех – за повторное появление на дороге нетрезвыми. За выезд на встречку 15 водителей привлечены к ответственности.

Полиция напоминает пешеходам, что необходимо переходить проезжую часть только в установленных для этого местах. Нельзя забывать об опасности участков дороги с плохим обзором и важности использования световозвращающих элементов на одежде в темноте

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ИСТОЧНИК KP.RU