В Сургуте составили рейтинг автобусных маршрутов

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:57:58+03:00

Названы как лучшие, так и худшие перевозчики

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Сургутяне высказали свое мнение по вопросу фаворитов и аутсайдеров среди автобусных маршрутов. Как отметили в думе города, опрос проходил в рамках проекта «300 сургутян»

- Продолжаем публиковать результаты опроса проекта «300 сургутян», посвященного проблемам общественного транспорта, - анонсировали в городской думе.

Лидерами рейтинга жителей Сургута стали маршруты №14, 45 и 47. Отмечается, что больше всего недовольства вызвала организация маршрутов № 12, 26 и 4.

Участие в опросе приняли жители всех депутатских округов Сургута. Свое мнение высказали разные возраста и слои населения: молодежь, ветераны, активисты и просто неравнодушные горожане.

Напомним, что проект «300 сургутян» появился в 2017 году». Он направлен на создание эффективного канала обратной связи с жителями муниципалитета. Опросы респондентов проводятся оперативно по электронной почте.

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ИСТОЧНИК KP.RU