Штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом создали в Югре

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:26:07+03:00

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Власти Югры отметили, что все меры по противостоянию коронавирусу в случае его прихода в регион приняты и паниковать не стоит. Об этом сообщила информационная служба портала открытого правительства Югры «Открытый регион - Югра».

Заместитель губернатора ХМАО Всеволод Кольцов провел отдельную пресс-конференцию, посвященную ситуации с нашумевшим в СМИ коронавирусом.

- Это не первый вызов мира вирусов миру людей. Вспомните птичий грипп, атипичную пневмонию, которые уже нас атаковали. Сейчас важно, чтобы у людей был один источник достоверной информации. Сегодня на уровне страны создан оперативный штаб, а служба Роспотребнадзора является полномочным органом по информированию населения об обстановке, - заявил Всеволод Кольцов.

Отметим, что в России подтвержденных случаев вируса не зарегистрировано. Кроме того, в ХМАО для фильтрации фейковой информации о вирусе хотят привлечь кибердружину, чтобы не допускать необоснованно раздутой паники в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU