Инспекторы провели проверку водных объектов Югры

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:08:18+03:00

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В ХМАО проходит месячник безопасности на водных объектах зимой. По данным МЧС Югры, в связи с этим госинспекторы по маломерным судам совместно с правоохранителями провели комплекс мероприятий для предотвращения происшествий и гибели людей на воде.

Инспекторы провели почти триста рейдов и более двух тысяч бесед о правилах безопасного поведения на водных объектах. В школах прошло более четырехсот уроков на тему «Правила безопасного поведения людей на льду».

С начала зимы в муниципалитетах Югры разместили почти триста информационных знаков о запрете выхода на лед. В настоящее время основные усилия инспекторов ГИМС направлены на выявление несанкционированных ледовых переправ.

Напомним, что на территории Ханты-Мансийского автономного – округа ввели в эксплуатацию 88 ледовых переправ: технологического и муниципального назначения.

В целях безопасности автолюбителям напоминают, что разрешено передвигаться только по официально открытым переправам и следовать знакам.

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ИСТОЧНИК KP.RU