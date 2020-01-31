Рост аварий на дорогах Мегиона зафиксировали в ГИБДД ХМАО

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:55:36+03:00

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По информации отдела ГИБДД по Мегиону в 2019 год на территории городского округа по сравнению с 2018 годом произошел рост ДТП. По информации адмниинстрации города, в авариях на дорогах также выросло число раненых.

Сотрудники ГИБДД перечислили основные причины дорожно-транспортных происшествий. Среди них: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда на пешеходных переходах, несоблюдение очередности проезда и прочие.

Отмечается, что не соблюдают правила дорожного движения как водители транспортных средств, так и пешеходы. Полицейские призывают мегионцев быть более ответственными, соблюдать правила дорожного движения, не допускать, чтобы близкие и знакомые люди управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нельзя забывать о светоотражающих элементах на одежде.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/757868" frameborder="0"></iframe> Мегионцев призывают соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU