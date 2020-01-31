Рост аварий на дорогах Мегиона зафиксировали в ГИБДД ХМАО
По информации отдела ГИБДД по Мегиону в 2019 год на территории городского округа по сравнению с 2018 годом произошел рост ДТП. По информации адмниинстрации города, в авариях на дорогах также выросло число раненых.
Сотрудники ГИБДД перечислили основные причины дорожно-транспортных происшествий. Среди них: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда на пешеходных переходах, несоблюдение очередности проезда и прочие.
Отмечается, что не соблюдают правила дорожного движения как водители транспортных средств, так и пешеходы. Полицейские призывают мегионцев быть более ответственными, соблюдать правила дорожного движения, не допускать, чтобы близкие и знакомые люди управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нельзя забывать о светоотражающих элементах на одежде.
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Мегионцев призывают соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU