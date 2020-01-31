2020-01-31T07:55:36+03:00
Общество

Рост аварий на дорогах Мегиона зафиксировали в ГИБДД ХМАО

Мегионцев призвали соблюдать ПДД
Руслан Савинов
Поделиться:
Рост аварий на дорогах Мегиона зафиксировали в ГИБДД ХМАО. Фото администрации города.Рост аварий на дорогах Мегиона зафиксировали в ГИБДД ХМАО. Фото администрации города.
Изменить размер текста:

По информации отдела ГИБДД по Мегиону в 2019 год на территории городского округа по сравнению с 2018 годом произошел рост ДТП. По информации адмниинстрации города, в авариях на дорогах также выросло число раненых.

Сотрудники ГИБДД перечислили основные причины дорожно-транспортных происшествий. Среди них: выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда на пешеходных переходах, несоблюдение очередности проезда и прочие.

Отмечается, что не соблюдают правила дорожного движения как водители транспортных средств, так и пешеходы. Полицейские призывают мегионцев быть более ответственными, соблюдать правила дорожного движения, не допускать, чтобы близкие и знакомые люди управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нельзя забывать о светоотражающих элементах на одежде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

Мегионцев призывают соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24