Общественники ХМАО приступили к работе по совершенствованию конституции России
Общественное обсуждение положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны состоялись в Ханты-Мансийске. Подробности сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.
В обсуждении приняли участие члены окружной общественной палаты, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. Также изменения обсудили общественные и профсоюзные объединения.
Активисты объединились в экспертные группы по шести темам, которые работали над инициативами в блоках. Среди них: сбережение народа, экология, здравоохранение и другие.
- Это не финальное обсуждение положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны. Сегодня мы наметили план действий, касающихся мониторинга, общественного контроля. Многие из выработанных рекомендаций мы направим в адрес правительства автономного округа и в общественную палату России, - подчеркнула председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова
Отдельная часть обсуждений была посвящена поправкам в Конституцию. Они хотят добавить в преамбулу Конституции фразу: «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…». Предложения будут доработаны.
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ИСТОЧНИК KP.RU