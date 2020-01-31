31 Янв. 2020 2020-01-31T08:07:22+03:00

Общественники ХМАО приступили к работе по совершенствованию конституции России Фото: pixabay.com

Обсуждение основного закона продолжится в ближайшее время вновь

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Общественное обсуждение положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны состоялись в Ханты-Мансийске. Подробности сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

В обсуждении приняли участие члены окружной общественной палаты, руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. Также изменения обсудили общественные и профсоюзные объединения.

Активисты объединились в экспертные группы по шести темам, которые работали над инициативами в блоках. Среди них: сбережение народа, экология, здравоохранение и другие.

- Это не финальное обсуждение положений послания президента России и законодательных инициатив по изменению Конституции страны. Сегодня мы наметили план действий, касающихся мониторинга, общественного контроля. Многие из выработанных рекомендаций мы направим в адрес правительства автономного округа и в общественную палату России, - подчеркнула председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова

Отдельная часть обсуждений была посвящена поправкам в Конституцию. Они хотят добавить в преамбулу Конституции фразу: «Мы, великий многонациональный народ, народ-победитель…». Предложения будут доработаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU