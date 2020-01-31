В Югре подготовились к конкурсу оленеводческого мастерства

31 Янв. 2020 2020-01-31T08:03:33+03:00

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В столице ХМАО состоялось рабочее совещание, посвященное ежегодному конкурсу профессионального мастерства среди оленеводов на кубок губернатора Югры. Об этом сообщили в пресс-службе региональной думы.

Как рассказал югорский депутат Александр Новьюхов, в этом году конкурс пройдет с 5 по 8 марта на базе конно-спортивного клуба «Мустанг»в Ханты-Мансийске. В ходе совещания парламентарии утвердили программу мероприятия, определили его этапы, согласовали формы заявок на участие и справки о производственных показателях. Также была продумана стратегия информационного сопровождения конкурса.

- Конкурс транслирует самобытную оленеводческую культуру широкому кругу граждан. Уверен, что в этом году конкурс станет еще более зрелищным, – заявил Александр Новьюхов.

Югорский парламентарий отметил, что как и в предыдущие годы конкурс будет проходить одновременно с фестивалем кинематографических дебютов «Дух огня».

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ИСТОЧНИК KP.RU