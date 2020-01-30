2020-01-30T16:03:05+03:00
Общество

Хантымансийцы увидят выставку «Искусство об искусстве»

Экспозиция станет доступна для посещения с 1 февраля
Руслан Савинов
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Хантымансийцы увидят выставку «Искусство об искусстве»Хантымансийцы увидят выставку «Искусство об искусстве»Фото: pixabay.com
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Жители и гости столицы Ханты-Мансийского автономного округа 1 февраля в 15.00 смогут увидеть открытие выставки «Искусство об искусстве» в государственный художественном музее Югры. Подробности сообщили в региональном департаменте культуры.

- На выставке представлены произведения, которые расскажут об интересном явлении – воспроизведение изобразительным искусством самого себя, - так описали экспозицию работники художественного музея.

Посетители увидят портреты художников, артистов, музыкантов. Кроме того, к просмотру будут доступны обобщенные образы творцов и творческий процесс.

Посетителей ждет специальная программа в виде презентации выставки, концерта классической музыки, а также авторских экскурсий.

Вход свободный. Телефон для справок: 33-57-71 Адрес: государственный художественный музей, улица Мира, 2

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ИСТОЧНИК KP.RU

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