2020-01-30T15:53:02+03:00
Происшествия

Белоярца задержали за причинение тяжкого вреда здоровью брата

Старые обиды обернулись уголовным делом
Руслан Савинов
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Белоярца задержали за причинение тяжкого вреда здоровью братаБелоярца задержали за причинение тяжкого вреда здоровью брата
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Полиция Белоярского района возбудила уголовное дело за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

Установлено, что 53-летний белоярец в состоянии алкогольного опьянения решил выяснить отношения со своим младшим братом. Он взял кухонный нож и отправился к брату домой. Возник конфликт при выяснении старых обид: старший брат достал из кармана нож и нанес ранение, после чего скрылся.

Бригаду скорой помощи вызвал знакомый потерпевшего. В настоящее время 49-летний мужчина находится в больнице. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого.

Злоумышленник во всем признался. По его словам, он сожалеет о произошедшем. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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