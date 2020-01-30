2020-01-30T15:35:24+03:00
Общество

В Сургутском районе расселят аварийные жилфонды

Пока что власти занялись очередниками 2018 года
Руслан Савинов
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В Сургутском районе приступили к расселению из аварийного жилфонда. Фото админинстрации района.В Сургутском районе приступили к расселению из аварийного жилфонда. Фото админинстрации района.
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В 2020 году на ключи от новых квартир или предоставление выкупной стоимости могут рассчитывать очередники Белого Яра и Лянтора, чьи дома были признаны аварийными в 2018 году. Об этом стало известно от пресс-службы Сургутского района.

Отмечается, что раньше люди ждали наступления новоселья гораздо дольше, чем два года. Муниципалитету удалось сократить время ожидания. Только за последние два года муниципалитет при поддержке правительства Югры направил на решение этой задачи около 3 млрд рублей.

- Только в 2019 году администрация Сургутского района предоставила жителям аварийных домов 545 новых жилых помещений, а также выплатила выкупную стоимость на сумму 63,6 млн рублей. Благодаря этим мероприятиям свои жилищные условия смогли улучшить 1134 человека, а аварийный жилфонд уменьшился на 24,6 тыс. кв. м. Квартиры приобретались в Лянторе, Белом Яру, Локосово, Солнечном, – рассказала директор департамента жилищной политики администрации Сургутского района Оксана Виер.

В 2020 году работа в данном направлении продолжится. Сегодня 425 многоквартирных домов Сургутского района числятся аварийными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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