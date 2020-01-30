2020-01-30T15:37:40+03:00
Общество

Необычный челлендж завершился в ХМАО

В нем приняли участие более двухсот человек
Руслан Савинов
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Челлендж «#ЮграБезГрадуса2020» завершился в ХМАО. Фото центра медицинской профилактики ХМАО.Челлендж «#ЮграБезГрадуса2020» завершился в ХМАО. Фото центра медицинской профилактики ХМАО.
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В Югре подошел к концу челлендж «#ЮграБезГрадуса2020». Как уточнили в центре медицинской профилактики Ханты-Мансийского автономного округа, мероприятие длилось весь январь.

Участниками челленджа стали около двухсот югорчан. Среди участников жители: Ханты-Мансийска, Мегиона, Лангепаса, Покачей, Нижневартовска, Нижневартовского и Березовского районов.

Челлендж проводили, чтобы мотивировать жителей ХМАО в свободное время активно и без вреда для здоровья отдыхать. Главное, чтобы в течение отдыха люди ограничили потребление алкогольных напитков.

Югорчанам предлагали опубликовать в социальных сетях сторис, видео или фотоотчет с описанием того, как провести время с пользой. Под хештегом #ЮграБезГрадуса2020 появились сотни записей с счастливыми жителями региона, которые придерживаются принципов здорового образа жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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