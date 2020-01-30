Необычный челлендж завершился в ХМАО
В Югре подошел к концу челлендж «#ЮграБезГрадуса2020». Как уточнили в центре медицинской профилактики Ханты-Мансийского автономного округа, мероприятие длилось весь январь.
Участниками челленджа стали около двухсот югорчан. Среди участников жители: Ханты-Мансийска, Мегиона, Лангепаса, Покачей, Нижневартовска, Нижневартовского и Березовского районов.
Челлендж проводили, чтобы мотивировать жителей ХМАО в свободное время активно и без вреда для здоровья отдыхать. Главное, чтобы в течение отдыха люди ограничили потребление алкогольных напитков.
Югорчанам предлагали опубликовать в социальных сетях сторис, видео или фотоотчет с описанием того, как провести время с пользой. Под хештегом #ЮграБезГрадуса2020 появились сотни записей с счастливыми жителями региона, которые придерживаются принципов здорового образа жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU