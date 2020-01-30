2020-01-30T15:22:20+03:00
Происшествия

По нарушениям в сфере госзакупок в 2019 году в Югре возбудили девять уголовных дел

В прокуратуре подвели промежуточные итоги
Руслан Савинов
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По государственным закупкам в 2019 году в Югре возбудили девять уголовных дел. Фото прокуратуры ХМАО.По государственным закупкам в 2019 году в Югре возбудили девять уголовных дел. Фото прокуратуры ХМАО.
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Правоохранители ХМАО проанализировала итоги проверок в 2019 году по вопросам законности размещения государственных и муниципальных заказов. Результаты сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Усилия прокуроров были сосредоточены на пресечении фактов незаконного заключения контрактов без конкурса. Нарушения закона выявлялись на всех стадиях размещения заказов. Повсеместный характер носило искусственное дробление заказов со стороны муниципальных заказчиков с целью обхода процедур конкуренции.

Всего по результатам проведенных проверок выявлено 1374 нарушения закона. Опротестовано 58 незаконных правовых актов, внесено 278 представлений.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 276 должностных лиц, к административной – 220. В суды предъявлено 33 исковых заявления. По материалам проверок возбуждено девять уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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