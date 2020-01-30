2020-01-30T15:00:21+03:00
Общество

Общественники призвали власти столицы ХМАО привести контейнерные площадки в соответствие с правилами

Некоторые объекты признаны опасными
Руслан Савинов
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Общественники призвали власти столицы ХМАО привести контейнерные площадки в соответствие с правилами. Фото ОНФ ХМАО.Общественники призвали власти столицы ХМАО привести контейнерные площадки в соответствие с правилами. Фото ОНФ ХМАО.
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Активисты регионального отделения общероссийского народного фронта направили властям Ханты-Мансийска, регоператору и ГИБДД обращения с просьбой устранить все недочеты, выявленные в ходе проведенного ранее мониторинга состояния контейнерных площадок для ТКО. Подробности сообщили в пресс-службе ОНФ ХМАО.

- Мы проверили более десяти площадок в разных районах города - и в старых с деревянной застройкой, и в новых спальных микрорайонах, и в частном секторе, - и практически на всех объектах были выявлены нарушения. Большая часть из них не отвечает требованиям законодательства и здравого смысла, а в некоторых случаях оборудованные площадки создают угрозу для жизни и здоровья населения, - поделился член регионального штаба ОНФ Евгений Печерица.

Например, уровень контейнерной площадки на улице Свердлова оказался гораздо выше бордюра. Чтобы выбросить мусор, жителям надо выходить на проезжую часть, а это небезопасно.

Отмечается, что все муниципалитеты региона получили финансовую поддержку для создания необходимой инфраструктуры по обращению с ТКО. Но во многих муниципалитетах жители до сих пор получают неудобные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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