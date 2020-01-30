Воришек из Радужного и Сургута интересовали телефон и золото

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:55:10+03:00

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В Югре за минувшие сутки, 29 января, произошло 43 преступления. По информации УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 30: один факт причинения тяжких телесных повреждений, разбой, вымогательство, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, один факт незаконного оборота оружия и пять краж.

Так, в Радужном 19-летний подозреваемый из квартиры дома шестого микрорайона похитил сотовый телефон у женщины. Стоимость гаджета - 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тема временем полицейские Сургута установили 20-летнюю подозреваемую, которая из квартиры дома на улице Семена Билецкого похитила золотые изделия. Сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в данный момент под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированные кражи. Также за сутки выявили более тех тысяч правонарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU