2020-01-30T14:55:10+03:00
Происшествия

Воришек из Радужного и Сургута интересовали телефон и золото

Возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
Поделиться:
Воришекиз Радужного и Сургута интересовали телефон и золотоВоришекиз Радужного и Сургута интересовали телефон и золотоФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Югре за минувшие сутки, 29 января, произошло 43 преступления. По информации УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 30: один факт причинения тяжких телесных повреждений, разбой, вымогательство, три преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, один факт незаконного оборота оружия и пять краж.

Так, в Радужном 19-летний подозреваемый из квартиры дома шестого микрорайона похитил сотовый телефон у женщины. Стоимость гаджета - 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Тема временем полицейские Сургута установили 20-летнюю подозреваемую, которая из квартиры дома на улице Семена Билецкого похитила золотые изделия. Сумма ущерба составила почти 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в данный момент под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Югре накануне раскрыли четыре ранее зарегистрированные кражи. Также за сутки выявили более тех тысяч правонарушений.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 83 многоквартирных домах Ханты-Мансийска в 2020 году сделают капремонт
Хантымансийцы увидят выставку «Искусство об искусстве»
Белоярца задержали за причинение тяжкого вреда здоровью брата
В Сургутском районе расселят аварийные жилфонды
Необычный челлендж завершился в ХМАО
По нарушениям в сфере госзакупок в 2019 году в Югре возбудили девять уголовных дел
Общественники призвали власти столицы ХМАО привести контейнерные площадки в соответствие с правилами
Воришек из Радужного и Сургута интересовали телефон и золото
Нефтеюганцев призвали принять участие в благотворительном мероприятии
Новорожденный в Нягани получил особенный подарок
За неуплату налогов в крупном размере возбудили уголовное дело в Нягани
Интеллектуалы Сургута сразятся за кубок главы города
Месяц профилактики онкологии стартует в Югре в феврале 2020 года
Три нарушения правил охоты зафиксировали в Югре в 2020 году
Подозреваемого в серии ограблений офисов микрозаймов задержали в Нижневартовске
Градоначальник Сургута прокомментировал просьбы горожан посыпать улицы каменной крошкой
Пьяная женщина ответит по закону за недостойное поведение в суде Югорска
«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске
В городской больнице Когалыма решат вопрос с нехваткой врачей
Подозреваемого в хулиганстве жителя Нижневартовска объявили в федеральный розыск