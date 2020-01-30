2020-01-30T15:47:37+03:00
Общество

Нефтеюганцев призвали принять участие в благотворительном мероприятии

Помочь пожилым может каждый житель города
Руслан Савинов
Поделиться:
Нефтеюганцам напомнили: «Спешите делать добро». Фото думы ХМАО.Нефтеюганцам напомнили: «Спешите делать добро». Фото думы ХМАО.
Изменить размер текста:

В Нефтеюганске прошла первая в 2020 году акция «Спешите делать добро» по сбору и раздаче вещей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция является частью одноименного проекта, реализующегося благодаря гранту губернатора ХМАО.

- Главное в благотворительности – не мешать делать добро, - сказал основатель фонда «Благодарность» депутат думы Югры Владимир Семенов.

Нефтеюганцам напомнили, что в доме № 21 третьего микрорайона, вход с обратной стороны здания администрации, до 12:00 в будние дни можно сдать одежду и товары первой необходимости.

Проект также включает в себя проведение обучающих тренингов и семинаров по обмену опытом для волонтеров серебряного возраста, анкетирование пожилых, проведение благотворительных ярмарок. Кроме того, проведут раздачу медицинских аптечек и измерят артериального давления пожилым из группы риска.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 83 многоквартирных домах Ханты-Мансийска в 2020 году сделают капремонт
Хантымансийцы увидят выставку «Искусство об искусстве»
Белоярца задержали за причинение тяжкого вреда здоровью брата
В Сургутском районе расселят аварийные жилфонды
Необычный челлендж завершился в ХМАО
По нарушениям в сфере госзакупок в 2019 году в Югре возбудили девять уголовных дел
Общественники призвали власти столицы ХМАО привести контейнерные площадки в соответствие с правилами
Воришек из Радужного и Сургута интересовали телефон и золото
Нефтеюганцев призвали принять участие в благотворительном мероприятии
Новорожденный в Нягани получил особенный подарок
За неуплату налогов в крупном размере возбудили уголовное дело в Нягани
Интеллектуалы Сургута сразятся за кубок главы города
Месяц профилактики онкологии стартует в Югре в феврале 2020 года
Три нарушения правил охоты зафиксировали в Югре в 2020 году
Подозреваемого в серии ограблений офисов микрозаймов задержали в Нижневартовске
Градоначальник Сургута прокомментировал просьбы горожан посыпать улицы каменной крошкой
Пьяная женщина ответит по закону за недостойное поведение в суде Югорска
«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске
В городской больнице Когалыма решат вопрос с нехваткой врачей
Подозреваемого в хулиганстве жителя Нижневартовска объявили в федеральный розыск