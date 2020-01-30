Нефтеюганцев призвали принять участие в благотворительном мероприятии

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:47:37+03:00

Помочь пожилым может каждый житель города

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В Нефтеюганске прошла первая в 2020 году акция «Спешите делать добро» по сбору и раздаче вещей. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, акция является частью одноименного проекта, реализующегося благодаря гранту губернатора ХМАО.

- Главное в благотворительности – не мешать делать добро, - сказал основатель фонда «Благодарность» депутат думы Югры Владимир Семенов.

Нефтеюганцам напомнили, что в доме № 21 третьего микрорайона, вход с обратной стороны здания администрации, до 12:00 в будние дни можно сдать одежду и товары первой необходимости.

Проект также включает в себя проведение обучающих тренингов и семинаров по обмену опытом для волонтеров серебряного возраста, анкетирование пожилых, проведение благотворительных ярмарок. Кроме того, проведут раздачу медицинских аптечек и измерят артериального давления пожилым из группы риска.

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ИСТОЧНИК KP.RU