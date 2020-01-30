Новорожденный в Нягани получил особенный подарок
Очередная сувенирная шкатулка «Расту в Югре» с приятным подарком внутри и мультикартой нашла своего нового обладателя. Как отметили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО, первенец семьи Некрасовых получил подарок губернатора Югры прямо в роддоме при выписке.
- Это отличный подарок от округа, за который хочется сказать спасибо губернатору. Приятно, что у нас в Югре заботятся о детях, - рассказала молодая мама Адриана Некрасова при получении памятного подарка из рук заведующей родильным отделением.
Известно, что с начала 2020 года в Нягани родилось уже больше полусотни малышей. Из них большинство - девочки. Если сохранятся такие темпы, то подарок губернатора в 2020 году получат около 600 детей.
Напомним, проект «Расту в Югре» реализуется по инициативе главы региона. С 1 января 2020 года каждый новорождённый получает подарок. На выбор родителей: получить презент можно в ЗАГСе или прямо в роддоме.
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ИСТОЧНИК KP.RU