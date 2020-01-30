2020-01-30T14:03:24+03:00
Общество

За неуплату налогов в крупном размере возбудили уголовное дело в Нягани

Предприниматель задолжал более двух миллионов рублей
Руслан Савинов
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За неуплату налогов в крупном размере возбудили уголовное дело в Нягани. Фото СУ СК по ХМАО.За неуплату налогов в крупном размере возбудили уголовное дело в Нягани. Фото СУ СК по ХМАО.
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Няганский межрайонный следственный отдел следственного комитета Югры возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Предпринимателя подозревают в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов». Это показала проверка, проведенная на основании материалов, представленных налоговыми органами ХМАО.

По версии следствия, в 2016-2018 годах подозреваемый для получения всей прибыли от коммерческой деятельности не предоставил в налоговый орган декларации на добавленную стоимость и доходы физлиц. Благодаря этому он уклонился от уплаты в бюджет России более двух миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Стоит отметить, что санкция ч. 1 ст. 198 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Однако подозреваемый может быть освобожден от уголовной ответственности в случае полного возмещения им суммы недоимки, штрафов и пеней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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