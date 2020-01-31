2020-01-31T04:32:54+03:00
Общество

Погода в Югре 31 января: незначительное потепление

Температура днем не опустится ниже -23 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 31 января: незначительное потеплениеПогода в Югре 31 января: незначительное потеплениеФото: pixabay.com
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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 31 января, ожидается небольшая облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер восточный 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -29, -34 градуса, днем -18, -23 градуса.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают небольшой снег, изморозь. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и без осадков. Ветер восточный 3-5 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -27, -31 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется ясный день и без осадков. Ветер юго-восточный 1-4 метра в секунду. Температура воздух днем составит -30, -32 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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