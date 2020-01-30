Интеллектуалы Сургута сразятся за кубок главы города

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:50:52+03:00

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Третий этап открытого кубка главы Сургута по интеллектуальным играм состоится в первые дни февраля. Как сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», лучших будут определять из 44 команд.

Известно, что в отдельные категории вынесены студенческие и корпоративные команды. Завершающие игры сезона состоятся в апреле 2020 года. Победители турнира представят город на кубке губернатора Югры, который пройдет в мае.

В первый день соревнований, 1 февраля, участники отыграют мультиигры, игру Что? Где? Когда?, брейн-ринг, эрудит-квартет и тройку.

Во второй день, кроме упомянутых игр, также состоится награждение. Место проведения: музей «Россия моя история», ул. Мелик-Карамова, д. 4.

Более подробную информацию об участии можно получить в официальном сообществе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU