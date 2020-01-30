Месяц профилактики онкологии стартует в Югре в феврале 2020 года
В Югре уже открыты два центра амбулаторной онкологической помощи: в окружной клинической больнице Сургута и Ханты-Мансийска. Как сообщили в центре медицинской профилактики ХМАО, на очереди: Нягань, Нефтеюганск, Советский и Нижневартовск.
О мерах профилактики, диагностике и лечении рака югорчане узнают в феврале 2020 года. Дни открытых дверей, семинары, социальные акции и общественные мероприятия, тематические уголки здоровья, а также трансляция социальной рекламы в общественном транспорте. Все это запланировано в рамках месячника профилактики онкологических заболеваний.
- Несмотря на все реализуемые меры, специалисты уверены: одержать победу над раком можно только при условии, что люди будут следить за своим здоровьем и регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Онкологические болезни лучше предотвратить или выявить на начальной стадии, чем откладывать на потом визит в поликлинику, дожидаясь неприятных симптомов.
Отмечается, что в течение четырех лет в Югре планируют снизить смертность от рака до 109,1 случаев на 100 тысяч населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU