30 Янв. 2020 2020-01-30T13:18:50+03:00

Три нарушения правил охоты зафиксировали в Югре в 2020 году. Фото природнадзор Югры.

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Прошли патрулирования рейдов по охране объектов животного мира в границах общедоступных охотничьих угодий Советского района. О результатах рейдов, проведенных с 21 декабря 2019 года по 6 января 2020 года, сообщили в пресс-службе природнадзора Югры.

Установлено три нарушения правил охоты. Они зафиксированы по результатам патрулирования за соблюдением обязательных требований законов России в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения ресурсов. В отношении нарушителей составлены три протокола об административном нарушении по статье «Нарушение правил охоты».

Специалисты природнадзора Югры добавляют, что любой охотник обязан иметь при себе в случае осуществления охоты в закрепленных угодьях разрешение на добычу ресурсов. Документ выдают в установленном порядке.

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ИСТОЧНИК KP.RU