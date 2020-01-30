Подозреваемого в серии ограблений офисов микрозаймов задержали в Нижневартовске
Сотрудники полиции за два дня для того установили личность и задержали гражданина, который нападал на офисы микрозаймов и требовал деньги у работников. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Так, 28 января 2020 года мужчина вошел внутрь помещения на улице Чапаева. Там он попросил оформить микрозайм. Сотрудница попросила его предъявить паспорт. Вартовчанин согласился и сказал, что документы находятся в автомобиле. Затем он вышел из помещения: обратно вернулся в маске и потребовал у работницы деньги.
Девушка передала ему все наличные. После этого неизвестный гражданин с места происшествия скрылся. Ущерб составил две тысячи рублей.
На следующий день похожий по приметам гражданин вошел в офис на улице Нефтяников. Но на этот раз все пошло не по плану: девушка-сотрудница не растерялась и оказала сопротивление злоумышленнику. Позже она сообщила о нападении в полицию.
Подозреваемого задержали. Установлено, что этот гражданин причастен еще к одному преступлению – краже имущества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Грабеж», «Разбой» и «Кража». Ранее задержанный уже имел проблемы с законом, был безработным. В данный момент его заключили под стражу.
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В Нижневартовске задержан подозреваемый в.
ИСТОЧНИК KP.RU