2020-01-30T12:25:18+03:00
Общество

Градоначальник Сургута прокомментировал просьбы горожан посыпать улицы каменной крошкой

Спойлер: нынешней зимой этого не получится селать
Руслан Савинов
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Градоначальник Сургута прокомментировал просьбы горожан посыпать улицы каменной крошкой. Фото Вадима Шувалова.Градоначальник Сургута прокомментировал просьбы горожан посыпать улицы каменной крошкой. Фото Вадима Шувалова.
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Глава Сургута Вадим Шувалов объяснил, почему город посыпают смесью из песка и соли, а не каменной крошкой. Свои мысли он подробно изложил на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Друзья, возвращаюсь к разговору об обработке дорог от снега и наледи. Я получаю от вас много предложений о том, какими еще материалами можно посыпать зимние дороги. Эта тема поднималась и на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой. Один из присутствующих предложил в целях экономии использовать каменную крошку. К сожалению, в Сургуте ее нет, а значит, она стоила бы дороже привычной пескосоляной смеси, - написал Шувалов.

Отмечается, что к зиме сезона 2019-2020 года коммунальщики были готовы заблаговременно. Еще в начале октября 2019 года они закупили около 60 тысяч тонн материала против гололеда.

- Коммунальщики регулярно посыпают ею тротуары и проезжую часть. Конечно, без человеческого фактора не обходится: иногда работа может быть выполнена плохо. Мы об этом узнаем из жалоб от горожан. И тут же реагируем — устраняем проблему, - заявил глава Сургута.

Обо всех недочетах, обнаруженных на городских улицах, он попросил писать в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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