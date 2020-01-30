30 Янв. 2020 2020-01-30T12:14:41+03:00

Пьяная женщина ответит по закону за недостойное поведение в суде Югорска Фото: pixabay.com

Она кричала и материлась в храме правосудия

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Приставы привлекли к ответственности жительницу Югорска, которая в здании суда нарушала общественный порядок. Подробности сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов Югры.

Известно, что женщина находилась в зале суда и была пьяна. Она проявляла неуважение к присутствующим и громко материлась, выражая свое недовольство. На неоднократные замечания женщина никак не реагировала. За это ее привлеки к административной ответственности.

В отношении гражданки О. составили протокол по статье «Неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила». За свои действия ей придется пять суток провести под арестом.

- Как напоминание о том, что помещение суда – это место, где необходимо соблюдать правила поведения, - прокомментировали в УФССП Ханты-Мансийского автономного округа.

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ИСТОЧНИК KP.RU