2020-01-30T12:05:45+03:00
Общество

«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске

Всемирная акция состоится в городе впервые
Руслан Савинов
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«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске. Фото городской библиотеки №9.«Ночь Гарри Поттера» пройдет в Нижневартовске. Фото городской библиотеки №9.
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У каждого жителя Нижневартовская 6 февраля с 17:00 до 20:00 будет возможность погрузиться в мир Гарри Поттера. По данным администрации города, в городской библиотеке №9 всемирная акция «Ночь Гарри Поттера» пройдет впервые.

- Романы Джоан Роулинг о Гарри Поттере очень популярны во всем мире. Любители кинофильмов отмечают великолепную экранизацию, а в библиотеках за книгами о юном чародее выстраиваются очереди, - прокомментировали сотрудники библиотеки интерес к книгам.

Сообщается, что особенностью мероприятия станет увлекательная игра на знание сказочного мира «мальчика, который выжил». Чтобы выполнить все задания, участникам придется проявить смекалку и вспомнить подробности фантастической эпопеи.

Напомним, что Гарри Поттрер - литературный персонаж и главный герой всемирно известной серии книг Джоан Роулинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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