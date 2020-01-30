30 Янв. 2020 2020-01-30T11:05:30+03:00

Подозреваемого в хулиганстве жителя Нижневартовска объявили в федеральный розыск. Фот УМВД ХМАО.

Он передвигается на автомобиле «Лада»

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Полиция объявила в федеральный розыск стрелка-хулигана из Нижневартовска. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, им оказался Хидиров Эльмар Шахкеримович, родившийся 3.01.1988.

Мужчину подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сообщается, что он может передвигаться на следующих автомобилях: «Лада 2114» г/н С491ХВ 55 регион, черного цвета или «Лада Приора» г/н Н104УС 197 регион, белого цвета.

- Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба обратиться в УМВД России по Нижневартовску по адресу: 60 лет Октября 28, каб.103, тел. 89048822323, 493473, 493111. Также всю имеющуюся информацию можно сообщить в дежурную часть УМВД России по ХМАО по телефонам: (3467) 398-215, 398-216, - заявили правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU