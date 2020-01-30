2020-01-30T10:42:21+03:00
Общество

В одном из магазинов Нефтеюганска продали минтай с червями

Три из пяти рыб оказались с «сюрпризом»
Руслан Савинов
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В одном из магазинов Нефтеюганска продали минтай с червями. Фото из паблика «Типичный Нефтеюганск».В одном из магазинов Нефтеюганска продали минтай с червями. Фото из паблика «Типичный Нефтеюганск».
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Жители Нефтеюганска пожаловались на купленный минтай, зараженный паразитами. Фото и описание инцидента было размещено в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Нефтеюганск».

- Купили замороженный минтай в Магните. Три из пяти рыб оказались с червями, — написали недовольные покупатели в паблике.

По словам потребителей, некачественный товар они приобрели в одном из магазинов сети «Магнит» в Нефтеюганске. На опубликованных фотографиях видно, что внутренности рыбы кишат паразитами.

Пользователи социальной сети в комментариях к записи предложили покупателям вернуть рыбу обратно в магазин. Некоторые отметили, что не раз приобретали в сети просроченные продукты.

Врачи утверждают, что гельминты, их личинки и яйца очень живучи, выдерживают даже слабый посол или замораживание в условиях комнатного холодильника. Потребление зараженной рыбы может вызвать крайне неприятные заболевания. Кроме всем известного описторхоза, есть еще такая болезнь как дифиллоботриоз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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