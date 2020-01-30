2020-01-30T10:08:33+03:00
Общество

Спортивные и культурные учреждения Сургута подключат к «Карте горожанина»

Функционал карты будут расширять и далее
Руслан Савинов
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Спортивные и культурные учреждения Сургута подключат к «Карте горожанина»Спортивные и культурные учреждения Сургута подключат к «Карте горожанина»
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Для всех родителей Сургута станут доступны бесплатные уведомления о проходе детей через школьный турникет по карте горожанина. Как отметили в городской администрации, сделать это планируют уже до конца 2020 года.

Отмечается, что отчет о посещении ребенком школы приходит родителям в мобильное приложение «Карта горожанина». Опыт оказался успешным: на сегодняшний день необходимое оборудование установлено в тридцати школах города.

- Сейчас основным функционалом приложения является рассылка бесплатных PUSH-уведомлений на мобильные телефоны родителей о прохождении детей через турникет системы контроля и управления доступа с картой горожанина. В планах подключение к мобильному приложению учреждений культуры и спорта города, чтобы дети при посещении этих учреждений использовали тот же пропуск что и в школу, а родители получали PUSH-уведомления, – сообщил директор управления информационных технологий Сургута Павел Зыков.

Также вскоре для родителей станет доступна функция PUSH-уведомлений об актированных днях. Напомним, «Карта горожанина» – это электронный носитель, который можно использовать в общественном транспорте Сургута. Приобрести карту можно в любом отделении РКЦ ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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